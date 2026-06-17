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Mujámmad
8
47:8
والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ٨
وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَتَعْسًۭا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ ٨
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En cambio, a los que se niegan a creer les aguarda la desgracia y sus obras habrán sido en vano,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.