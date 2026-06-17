Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Mujámmad
6
47:6
ويدخلهم الجنة عرفها لهم ٦
وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ٦
ﲟ
ﲠ
ﲡ
ﲢ
ﲣ
y los introducirá en el Paraíso que ya les había dado a conocer.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَیُدۡخِلُهُمُ ٱلۡجَنَّةَ عَرَّفَهَا﴾ بَيَّنَهَا ﴿لَهُمۡ ٦﴾ فَيَهْتَدُونَ إلَى مَسَاكِنهمْ مِنْهَا وَأَزْوَاجهمْ وَخَدَمهمْ مِنْ غَيْر اسْتِدْلَال