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47:5
سيهديهم ويصلح بالهم ٥
سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ٥

٥

[Dios] los guiará, infundirá paz en sus corazones
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.