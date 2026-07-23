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47:5
سيهديهم ويصلح بالهم ٥
سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ٥
سَيَهۡدِيهِمۡ
وَيُصۡلِحُ
بَالَهُمۡ
٥
[Dios] los guiará, infundirá paz en sus corazones
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
47:5
سيهديهم ويصلح بالهم ٥
سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ٥
سَيَهۡدِيهِمۡ
وَيُصۡلِحُ
بَالَهُمۡ
٥
[Dios] los guiará, infundirá paz en sus corazones
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.