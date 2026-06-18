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Mujámmad
21
47:21
طاعة وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ٢١
طَاعَةٌۭ وَقَوْلٌۭ مَّعْرُوفٌۭ ۚ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا۟ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًۭا لَّهُمْ ٢١
ﱟ
ﱠ
ﱡﱢ
ﱣ
ﱤ
ﱥ
ﱦ
ﱧ
ﱨ
ﱩ
ﱪ
ﱫ
ﱬ
cumplir con los preceptos y no pedir que se prescribiera la guerra. Porque cuando llegue el momento de combatir, lo mejor será que obedezcan a Dios con sinceridad.
Tafsires
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Reflexiones.
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Hadith
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ
] ئهگهر گوێڕایهڵی خوای گهورهیان بكردایه وه وتهی باشیان بوتایه ئهمه باشتر بوو بۆیان [
فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ
] وه كاتێك كه كارهكه جدی بوو، وه كوشتاری كافران دهستیپێكرد [
فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ (٢١)
] ئهگهر لهگهڵ خوای گهوره ڕاستیان بكردایهو ئیمانیان بهێنایهو گوێڕایهڵی خوای گهورهیان بكردایه ئهوه بۆیان باشتر بوو لهوهی كه سهرپێچی خوای گهوره بكهن.