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Mujámmad
18
47:18
فهل ينظرون الا الساعة ان تاتيهم بغتة فقد جاء اشراطها فانى لهم اذا جاءتهم ذكراهم ١٨
فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةًۭ ۖ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرَىٰهُمْ ١٨
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¿Acaso los que se niegan a creer esperan que los sorprenda la Hora[1]? Ya se evidenciaron algunas señales que indican su proximidad, y de nada les servirá creer cuando esta llegue.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.