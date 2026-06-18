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Mujámmad
16
47:16
ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا اولايك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم ١٦
وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰٓ إِذَا خَرَجُوا۟ مِنْ عِندِكَ قَالُوا۟ لِلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُمْ ١٦
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Algunos[1] te escuchan [¡Oh, Mujámmad!], pero cuando se retiran les dicen [burlándose] a los que fueron agraciados con el conocimiento[2]: “¿Qué es lo que acaba de decir?” Estos son a quienes Dios ha sellado sus corazones [con la incredulidad], y solo siguen sus pasiones.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَمِنۡهُم﴾ أَيْ الْكُفَّار ﴿مَّن یَسۡتَمِعُ إِلَیۡكَ﴾ فِي خُطْبَة الْجُمُعَة وَهُمْ الْمُنَافِقُونَ ﴿حَتَّىٰۤ إِذَا خَرَجُوا۟ مِنۡ عِندِكَ قَالُوا۟ لِلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡعِلۡمَ﴾ لِعُلَمَاء الصحابة منهم ابن مسعود وابن عَبَّاس اسْتِهْزَاء وَسُخْرِيَّة ﴿مَاذَا قَالَ ءَانِفًاۚ﴾ بِالْمَدِّ وَالْقَصْر أَيْ السَّاعَة أَيْ لَا نَرْجِع إلَيْهِ ﴿أُو۟لَـٰۤىِٕكَ ٱلَّذِینَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ﴾ بِالْكُفْرِ ﴿وَٱتَّبَعُوۤا۟ أَهۡوَاۤءَهُمۡ ١٦﴾ فِي النِّفَاق