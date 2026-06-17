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Mujámmad
12
47:12
ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم ١٢
إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ جَنَّـٰتٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَـٰمُ وَٱلنَّارُ مَثْوًۭى لَّهُمْ ١٢
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Dios introducirá a los creyentes que obran rectamente en jardines por donde corren ríos. En cambio, los que se niegan a creer gozarán transitoriamente[1] y comerán como lo hacen los rebaños, pero tendrán el Infierno por morada.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
] ئهو كهسانهی كه باوهڕدار بوونهو كردهوهی چاكیان كردووه به دڵنیایی خوای گهوره ئهیانخاته ناو بهههشتانێكهوه كه پڕه له باخ و باخات وه ئاو به ژێر خانوو دارهكانیاندا ئهڕوات [
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ (١٢)
] وه ئهوانهیشی كه كافر بوونه له ژیانی دونیادا ڕائهبوێرن و كات بهسهر ئهبهن وه ئهخۆن ههروهكو چۆن ئاژهڵ ئهخوات، تهنها ههم و غهمیان سك و دامێنیانه وه ئاگر شوێنی مانهوهی ئهمانهیه.