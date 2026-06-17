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Mujámmad
11
47:11
ذالك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم ١١
ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَأَنَّ ٱلْكَـٰفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ١١
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Eso es porque Dios solo es protector de los creyentes, mientras que los que se niegan a creer no tienen protector alguno.
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Rebar Kurdish Tafsir
{خواى گهوره دۆست و پشتیوان و سهرخهرى باوهڕدارانه} [
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ (١١)
] لهبهر ئهوهی خوای گهوره دۆست و پشتیوان و سهرخهری باوهڕدارانه، وه كافرانیش هیچ دۆست و سهرخهرو پشتیوانێكیان نیه، له جهنگی ئوحود (ئهبو سوفیان) وتی: ئێمه (عوززا) مان ههیهو ئێوه (عوززا)تان نیه، پێغهمبهری خوا -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: ئایا وهڵامی نادهنهوه؟ وتیان: بڵێین چی؟ فهرمووی: بڵێن: (خوای گهوره دۆست و سهرخهرو پشتیوانی ئێمهیهو ئێوه دۆست و سهرخهرو پشتیوانتان نیه).