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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Máriam Ayah 8
Máriam
8
19:8
قال رب انى يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا ٨
قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَـٰمٌۭ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِى عَاقِرًۭا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّۭا ٨
قَالَ
ﲃ
رَبِّ
ﲄ
أَنَّىٰ
ﲅ
يَكُونُ
ﲆ
لِي
ﲇ
غُلَٰمٞ
ﲈ
وَكَانَتِ
ﲉ
ٱمۡرَأَتِي
ﲊ
عَاقِرٗا
ﲋ
وَقَدۡ
ﲌ
بَلَغۡتُ
ﲍ
مِنَ
ﲎ
ٱلۡكِبَرِ
ﲏ
عِتِيّٗا
ﲐ
٨
ﲑ
Dijo: “¡Señor mío! ¿Cómo he de tener un hijo si mi mujer es estéril y yo he llegado ya a la vejez extrema?”
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