Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Máriam Ayah 53
Máriam
53
19:53
ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا ٥٣
وَوَهَبْنَا لَهُۥ مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَـٰرُونَ نَبِيًّۭا ٥٣
وَوَهَبۡنَا
ﱉ
لَهُۥ
ﱊ
مِن
ﱋ
رَّحۡمَتِنَآ
ﱌ
أَخَاهُ
ﱍ
هَٰرُونَ
ﱎ
نَبِيّٗا
ﱏ
٥٣
ﱐ
Hice que, por Mi misericordia, su hermano Aarón fuera también un Profeta.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.