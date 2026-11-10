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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Máriam Ayah 51
Máriam
51
19:51
واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا ٥١
وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مُوسَىٰٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ مُخْلَصًۭا وَكَانَ رَسُولًۭا نَّبِيًّۭا ٥١
وَٱذۡكُرۡ
ﳛ
فِي
ﳜ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﳝ
مُوسَىٰٓۚ
ﳞﳟ
إِنَّهُۥ
ﳠ
كَانَ
ﳡ
مُخۡلَصٗا
ﳢ
وَكَانَ
ﳣ
رَسُولٗا
ﳤ
نَّبِيّٗا
ﳥ
٥١
ﳦ
Nárrales [¡Oh, Mujámmad!] la historia de Moisés mencionada en el Libro. Él fue elegido para ser Profeta y Mensajero.
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