[ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ ] ئیبراهیم - صلى الله عليه وسلم - وتی: ئهی باوكه سڵاوت لێ بێت و تۆ سهلامهتیت و له لایهن منهوه توشى خراپهو ئازار نابیت لهبهر رێزى باوكایهتى [ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ] ئهبێ داوای لێ خۆشبوونت بۆ بكهم له پهروهردگارم [ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (٤٧) ] لهبهر ئهوهی خوای گهوره زۆر چاكهكاره لهگهڵ منداو بایهخم پێ دهدات و دوعاكانم قهبوڵ دهكات، (ئهمه كاتێك بوو كه نهیزانی باوكی لهسهر كوفر ئهمرێ و بهكافری ئهمرێ دواتر لێی پهشیمان بووهوه، چونكه دروست نیه داواى لێخۆشبوون بۆ كافران بكرێت).