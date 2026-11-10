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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Máriam Ayah 42
Máriam
42
19:42
اذ قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شييا ٤٢
إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَـٰٓأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْـًۭٔا ٤٢
إِذۡ
ﱡ
قَالَ
ﱢ
لِأَبِيهِ
ﱣ
يَٰٓأَبَتِ
ﱤ
لِمَ
ﱥ
تَعۡبُدُ
ﱦ
مَا
ﱧ
لَا
ﱨ
يَسۡمَعُ
ﱩ
وَلَا
ﱪ
يُبۡصِرُ
ﱫ
وَلَا
ﱬ
يُغۡنِي
ﱭ
عَنكَ
ﱮ
شَيۡـٔٗا
ﱯ
٤٢
ﱰ
Cuando [Abraham] dijo a su padre
1
: “¡Oh, padre mío! ¿Por qué adoras a lo que no oye ni ve ni puede beneficiarte en absoluto?
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