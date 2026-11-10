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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Máriam Ayah 40
Máriam
40
19:40
انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون ٤٠
إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٤٠
إِنَّا
ﱎ
نَحۡنُ
ﱏ
نَرِثُ
ﱐ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱑ
وَمَنۡ
ﱒ
عَلَيۡهَا
ﱓ
وَإِلَيۡنَا
ﱔ
يُرۡجَعُونَ
ﱕ
٤٠
ﱖ
Yo heredaré la Tierra y a quienes están sobre ella. Ante mí regresarán.
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