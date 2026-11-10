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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Máriam Ayah 36
Máriam
36
19:36
وان الله ربي وربكم فاعبدوه هاذا صراط مستقيم ٣٦
وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَـٰذَا صِرَٰطٌۭ مُّسْتَقِيمٌۭ ٣٦
وَإِنَّ
ﲽ
ٱللَّهَ
ﲾ
رَبِّي
ﲿ
وَرَبُّكُمۡ
ﳀ
فَٱعۡبُدُوهُۚ
ﳁﳂ
هَٰذَا
ﳃ
صِرَٰطٞ
ﳄ
مُّسۡتَقِيمٞ
ﳅ
٣٦
ﳆ
[Dijo Jesús:] “Dios es mi Señor y el de ustedes, ¡adórenlo! Ese es el sendero recto”.
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