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Máriam
31
19:31
وجعلني مباركا اين ما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ٣١
وَجَعَلَنِى مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَـٰنِى بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمْتُ حَيًّۭا ٣١
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Seré bendecido dondequiera que me encuentre, y me ha encomendado hacer la oración, dar caridad mientras viva,
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السعدي Al-Sa'di
{ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ ْ}
أي: في أي: مكان،
وأي:
زمان، فالبركة جعلها الله فيَّ من تعليم الخير والدعوة إليه، والنهي عن الشر، والدعوة إلى الله في أقواله وأفعاله، فكل من جالسه، أو اجتمع به، نالته بركته، وسعد به مصاحبه.
{ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ْ}
أي: أوصاني بالقيام بحقوقه، التي من أعظمها الصلاة، وحقوق عباده، التي أجلها الزكاة، مدة حياتي،
أي:
فأنا ممتثل لوصية ربي، عامل عليها، منفذ لها