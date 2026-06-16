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Máriam
30
19:30
قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا ٣٠
قَالَ إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِىَ ٱلْكِتَـٰبَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّۭا ٣٠
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Entonces [Jesús] habló: “Soy un siervo de Dios, Él me revelará el Libro y hará de mí un Profeta.
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Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 19:29 hasta 19:30
Она поступила так, потому что ей было велено знаками объяснить людям, что она дала обет молчания, если люди попытаются заговорить с ней. Когда она показала на младенца и предложила им заговорить с ним, люди удивились ее поступку, потому что дети, как правило, не умеют разговаривать в младенческом возрасте. И в это время младенец заговорил.