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Máriam
29
19:29
فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ٢٩
فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا۟ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِى ٱلْمَهْدِ صَبِيًّۭا ٢٩
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Ella lo señaló [al niño], y entonces le dijeron: “¿Cómo vamos a hablar con un niño que aún está en la cuna?”
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Tafseer Jalalayn
﴿فَأَشَارَتۡ﴾ لَهُمْ ﴿إِلَیۡهِۖ﴾ أَنْ كَلِّمُوهُ ﴿قَالُوا۟ كَیۡفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ﴾ أي وجد ﴿فِی ٱلۡمَهۡدِ صَبِیࣰّا ٢٩﴾