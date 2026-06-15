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Máriam
25
19:25
وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ٢٥
وَهُزِّىٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَـٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًۭا جَنِيًّۭا ٢٥
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Sacude el tronco de la palmera y caerán sobre ti dátiles frescos.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (٢٥)
] وه ئهو قهدی دار خورمایه ڕابوهشێنه خورمای تهڕت بۆ دێته خوارهوه (كاتى خورما پێگهیشتن نهبووه).