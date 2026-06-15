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Máriam
19
19:19
قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا ١٩
قَالَ إِنَّمَآ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَـٰمًۭا زَكِيًّۭا ١٩
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Le dijo: “Soy un enviado de tu Señor para agraciarte con un hijo puro”.
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