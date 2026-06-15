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Máriam
16
19:16
واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا ١٦
وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًۭا شَرْقِيًّۭا ١٦
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Recuerda [¡Oh, Mujámmad!] la historia de María que se menciona en el libro, cuando se apartó de su familia para retirarse a un lugar al este
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Rebar Kurdish Tafsir
{بەسەرهاتی خاتوو مەریەم } [
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ
] ئهی محمد - صلى الله عليه وسلم - لهم سوورهتهدا لهم قورئانه پیرۆزهدا باسی (مهریهمى كچى عیمران) بۆ خهڵكی بكه كه له نهوهى داود - صلى الله عليه وسلم - بووه [
إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا (١٦)
] كاتێك كه دووركهوتهوهو تاك بووهوه له كهسوكاری بۆ عیبادهت كردنی خوای گهوره چووه لای ڕۆژههڵاتی (بیت المقدس).