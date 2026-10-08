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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ibrahím Ayah 3
Ibrahím
3
14:3
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الاخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا اولايك في ضلال بعيد ٣
ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْـَٔاخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ فِى ضَلَـٰلٍۭ بَعِيدٍۢ ٣
ٱلَّذِينَ
ﱴ
يَسۡتَحِبُّونَ
ﱵ
ٱلۡحَيَوٰةَ
ﱶ
ٱلدُّنۡيَا
ﱷ
عَلَى
ﱸ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﱹ
وَيَصُدُّونَ
ﱺ
عَن
ﱻ
سَبِيلِ
ﱼ
ٱللَّهِ
ﱽ
وَيَبۡغُونَهَا
ﱾ
عِوَجًاۚ
ﱿﲀ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲁ
فِي
ﲂ
ضَلَٰلِۭ
ﲃ
بَعِيدٖ
ﲄ
٣
ﲅ
Los que prefieren la vida mundanal a la próxima y desvían a la gente del camino de Dios, haciéndolo parecer tortuoso. Ellos son los que están en un extravío profundo.
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Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.