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Húd
43
11:43
قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ٤٣
قَالَ سَـَٔاوِىٓ إِلَىٰ جَبَلٍۢ يَعْصِمُنِى مِنَ ٱلْمَآءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ٤٣
ﲟ
ﲠ
ﲡ
ﲢ
ﲣ
ﲤ
ﲥﲦ
ﲧ
ﲨ
ﲩ
ﲪ
ﲫ
ﲬ
ﲭ
ﲮ
ﲯ
ﲰﲱ
ﲲ
ﲳ
ﲴ
ﲵ
ﲶ
ﲷ
ﲸ
Dijo [su hijo]: “Me refugiaré en una montaña que me protegerá de las aguas”. Dijo [Noé]: “Hoy no habrá nada que pueda protegerlos del mandato de Dios, y solo se salvará aquel a quien Dios le tenga misericordia”; entonces las olas se interpusieron entre ambos, y [su hijo] se contó entre los ahogados.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
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العربية
Al-Sa'di
Сын опять не поверил своему отцу и не согласился с тем, что спасутся только те, кто сел на корабль. Он сказал: «Я заберусь на высокую гору, где смогу укрыться от воды». И тогда пророк сказал: «О нет! Ни горы, ни другие укрытия не помогут сегодня спастись от наказания Аллаха. Какие бы усилия вы не прилагали для того, чтобы обрести спасение, сегодня все равно спасутся только те, кого пожелает спасти Аллах». Тут волна разлучила их, и сын Нуха оказался в числе потопленных.