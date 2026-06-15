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Húd
43
11:43
قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ٤٣
قَالَ سَـَٔاوِىٓ إِلَىٰ جَبَلٍۢ يَعْصِمُنِى مِنَ ٱلْمَآءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ٤٣
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Dijo [su hijo]: “Me refugiaré en una montaña que me protegerá de las aguas”. Dijo [Noé]: “Hoy no habrá nada que pueda protegerlos del mandato de Dios, y solo se salvará aquel a quien Dios le tenga misericordia”; entonces las olas se interpusieron entre ambos, y [su hijo] se contó entre los ahogados.
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[
قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ
] وتی: ئهی باوكه ئهڕۆمه سهر یهكێك لهو شاخانه ئهمپارێزێ له لافاوهكهو ئاوم پێ ناگات [
قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ
] نوح -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: ئهی كوڕی خۆم ئهمڕۆ هیچ پارێزهرێك (یان پارێزراوێك) نیه له فهرمان و سزای خوا ئهمه سزای خوای گهورهیه مهگهر كهسێك خوای گهوره خۆی ڕهحمی پێ بكات [
وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ
] شهپۆلی دهریاكه بووه ڕێگر له نێوان ههردووكیانداو لێكی جیا كردنهوه [
فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (٤٣)
] كوڕهكهی نوحیش -
صلی الله علیه وسلم
- یهكێك بوو لهوانهی كه لهناو ئاوهكهدا غهرق بوون.