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Húd
42
11:42
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ٤٢
وَهِىَ تَجْرِى بِهِمْ فِى مَوْجٍۢ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُۥ وَكَانَ فِى مَعْزِلٍۢ يَـٰبُنَىَّ ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٤٢
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[El arca] navegó con ellos a bordo entre olas altas como montañas. Noé llamó a su hijo que se encontraba en un lugar apartado: “¡Oh, hijito mío! Sube al arca con nosotros y no te cuentes entre los que se niegan a creer”.
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السعدي Al-Sa'di
ثم وصف جريانها كأنا نشاهدها فقال:
{ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ }
أي: بنوح، ومن ركب معه
{ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ }
والله حافظها وحافظ أهلها
{ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ }
لما ركب، ليركب معه
{ وَكَانَ }
ابنه
{ فِي مَعْزِلٍ }
عنهم، حين ركبوا،
أي:
مبتعدا وأراد منه، أن يقرب ليركب،
فقال له:
{ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ }
فيصيبك ما يصيبهم.