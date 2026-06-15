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Húd
41
11:41
۞ وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم ٤١
۞ وَقَالَ ٱرْكَبُوا۟ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْر۪ىٰهَا وَمُرْسَىٰهَآ ۚ إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٤١
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Dijo [Noé]: “¡Suban al arca! ¡Que en el nombre de Dios navegue y llegue a buen puerto! Mi Señor es Perdonador, Misericordioso”.
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[
وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
] نوح -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: بهناوی خوای گهورهوه سهر بكهونه ناو كهشتیهكه، وه بهناوی خوای گهورهوه كهشتیهكه ئهڕوات، وه بهناوی خوای گهورهشهوه لهنگهر ئهگرێ و ئهوهستێتهوه [
إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (٤١)
] بهراستى پهروهردگارم زۆر لێخۆشبووه بۆ تاوانهكان، وه زۆر بهڕهحم و بهزهییه بهوهی كه ئهم كۆمهڵه خهڵكهی ڕزگار كرد [
وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ
] كاتێك كه كهشتیهكه لهناو ئاوهكهدا ئهڕۆیشت شهپۆلی ئاوهكه وهكو شاخ ئهیدا بهسهریاندا.