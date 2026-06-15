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Húd
39
11:39
فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ٣٩
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌۭ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌۭ مُّقِيمٌ ٣٩
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Ya sabrán a quién le alcanzará un castigo humillante [en esta vida], y [en la otra] sufrirá un tormento eterno”.
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه )
يهينه ،
( ويحل عليه )
يجب عليه ،
( عذاب مقيم )
دائم .