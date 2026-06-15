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Húd
37
11:37
واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ٣٧
وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَـٰطِبْنِى فِى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٣٧
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Construye el arca bajo Mi observancia y según Mi inspiración, y no Me hables a favor de quienes obraron injustamente, porque estarán entre los que se ahoguen”.
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Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 11:37 hasta 11:38
Аллах внушил Нуху, что среди его соплеменников обратятся в правую веру только те, которые уже уверовали. Сердца остальных были ожесточены, и пророку не следовало печалиться о них и придавать значение их деяниям. Аллах возненавидел его неверующих соплеменников и определил для них наказание, которое уже никто не мог предотвратить. Он велел Своему пророку соорудить ковчег. Строительство ковчега происходило под присмотром Самого Господа, Который оберегал ковчег и остался доволен поступком Своих покорных рабов. Наряду с этим Аллах запретил Нуху обращаться к Нему с просьбами отсрочить наказание, потому что приговор был уже вынесен, и предопределение должно было сбыться.