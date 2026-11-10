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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Húd Ayah 3
Húd
3
11:3
وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويوت كل ذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير ٣
وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَـٰعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلٍۢ مُّسَمًّۭى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلٍۢ فَضْلَهُۥ ۖ وَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍۢ كَبِيرٍ ٣
وَأَنِ
ﲛ
ٱسۡتَغۡفِرُواْ
ﲜ
رَبَّكُمۡ
ﲝ
ثُمَّ
ﲞ
تُوبُوٓاْ
ﲟ
إِلَيۡهِ
ﲠ
يُمَتِّعۡكُم
ﲡ
مَّتَٰعًا
ﲢ
حَسَنًا
ﲣ
إِلَىٰٓ
ﲤ
أَجَلٖ
ﲥ
مُّسَمّٗى
ﲦ
وَيُؤۡتِ
ﲧ
كُلَّ
ﲨ
ذِي
ﲩ
فَضۡلٖ
ﲪ
فَضۡلَهُۥۖ
ﲫﲬ
وَإِن
ﲭ
تَوَلَّوۡاْ
ﲮ
فَإِنِّيٓ
ﲯ
أَخَافُ
ﲰ
عَلَيۡكُمۡ
ﲱ
عَذَابَ
ﲲ
يَوۡمٖ
ﲳ
كَبِيرٍ
ﲴ
٣
ﲵ
Supliquen perdón a su Señor y arrepiéntanse ante Él, pues así les concederá de Sus gracias hasta un plazo determinado, y recompensará a todo aquel que haga el bien. Temo que si rechazan [el Mensaje] los alcance el castigo de un día terrible
1
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