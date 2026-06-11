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11:25
ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين ٢٥
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌۭ مُّبِينٌ ٢٥

٢٥

[Recuerda] que envié a Noé a su pueblo [y les dijo]: “He sido enviado para ustedes como un amonestador evidente,
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