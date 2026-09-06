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Tafsir: Húd 11:123
Húd
123
11:123
ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ١٢٣
وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُۥ فَٱعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٢٣
وَلِلَّهِ
ﲀ
غَيۡبُ
ﲁ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲂ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﲃ
وَإِلَيۡهِ
ﲄ
يُرۡجَعُ
ﲅ
ٱلۡأَمۡرُ
ﲆ
كُلُّهُۥ
ﲇ
فَٱعۡبُدۡهُ
ﲈ
وَتَوَكَّلۡ
ﲉ
عَلَيۡهِۚ
ﲊﲋ
وَمَا
ﲌ
رَبُّكَ
ﲍ
بِغَٰفِلٍ
ﲎ
عَمَّا
ﲏ
تَعۡمَلُونَ
ﲐ
١٢٣
ﲑ
Dios conoce lo oculto de los cielos y de la Tierra, y a Él retornan todos los asuntos. Adórenlo, pues, y encomiéndense a Él, y sepan que su Señor está bien atento a lo que hacen.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
] وه ههرچی نهێنی ئاسمانهكان و زهوی ههیه ههمووی لای خوای گهورهیهو كهسی تر نایزانێ [
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ
] وه له ڕۆژی قیامهتیش ههموو كارهكان بۆ لای خوای گهوره ئهگهڕێتهوه [
فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ
] تۆ بهتاك و تهنها عیبادهتی خوای گهوره بكهو بهتهنها پشت به خوای گهوره ببهستهو كارهكانت بهو بسپێره [
وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٢٣)
] وه پهروهردگارت بێئاگا نیه له كردهوهی خراپی كافران و بێباوهڕان و خراپهكاران، والله أعلم.