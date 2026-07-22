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11:122
وانتظروا انا منتظرون ١٢٢
وَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ١٢٢

١٢٢

y esperen, que nosotros también aguardaremos [que Dios decida quién tiene razón]”.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.