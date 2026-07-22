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11:121
وقل للذين لا يومنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون ١٢١
وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَـٰمِلُونَ ١٢١

١٢١

Diles [¡Oh, Mujámmad!] a quienes no creen: “Obren a su manera, que nosotros lo haremos a la nuestra [según los preceptos del Islam],
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