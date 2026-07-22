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11:117
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ١١٧
وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍۢ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ١١٧

١١٧

Tu Señor jamás destruiría un pueblo injustamente, cuando sus habitantes hacen el bien.
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