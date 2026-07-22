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11:115
واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين ١١٥
وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١١٥

١١٥

Sé paciente [ante las dificultades], porque Dios no dejará que se pierda la recompensa de los que hacen el bien.
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