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11:104
وما نوخره الا لاجل معدود ١٠٤
وَمَا نُؤَخِّرُهُۥٓ إِلَّا لِأَجَلٍۢ مَّعْدُودٍۢ ١٠٤

١٠٤

No lo retrasaré sino hasta su plazo prefijado,
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.