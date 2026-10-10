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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Gáfir Ayah 85
Gáfir
85
40:85
فلم يك ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا سنت الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ٨٥
فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَـٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى قَدْ خَلَتْ فِى عِبَادِهِۦ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَـٰفِرُونَ ٨٥
فَلَمۡ
ﲺ
يَكُ
ﲻ
يَنفَعُهُمۡ
ﲼ
إِيمَٰنُهُمۡ
ﲽ
لَمَّا
ﲾ
رَأَوۡاْ
ﲿ
بَأۡسَنَاۖ
ﳀﳁ
سُنَّتَ
ﳂ
ٱللَّهِ
ﳃ
ٱلَّتِي
ﳄ
قَدۡ
ﳅ
خَلَتۡ
ﳆ
فِي
ﳇ
عِبَادِهِۦۖ
ﳈﳉ
وَخَسِرَ
ﳊ
هُنَالِكَ
ﳋ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
ﳌ
٨٥
ﳍ
Pero de nada les sirvió creer cuando vieron Mi castigo. Así es el designio de Dios
1
, que alcanzó a quienes los precedieron. Los que se negaron a creer habrán perdido toda posibilidad [de salvación].
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