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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Gáfir Ayah 83
Gáfir
83
40:83
فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزيون ٨٣
فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَرِحُوا۟ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ٨٣
فَلَمَّا
ﲝ
جَآءَتۡهُمۡ
ﲞ
رُسُلُهُم
ﲟ
بِٱلۡبَيِّنَٰتِ
ﲠ
فَرِحُواْ
ﲡ
بِمَا
ﲢ
عِندَهُم
ﲣ
مِّنَ
ﲤ
ٱلۡعِلۡمِ
ﲥ
وَحَاقَ
ﲦ
بِهِم
ﲧ
مَّا
ﲨ
كَانُواْ
ﲩ
بِهِۦ
ﲪ
يَسۡتَهۡزِءُونَ
ﲫ
٨٣
ﲬ
Cuando se les presentaron sus Mensajeros con los milagros, se mostraron soberbios y orgullosos de [las creencias] que habían heredado [y no les creyeron]; entonces les fue enviado un castigo por haberse burlado.
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