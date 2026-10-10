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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Gáfir Ayah 81
Gáfir
81
40:81
ويريكم اياته فاي ايات الله تنكرون ٨١
وَيُرِيكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ فَأَىَّ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ٨١
وَيُرِيكُمۡ
ﱻ
ءَايَٰتِهِۦ
ﱼ
فَأَيَّ
ﱽ
ءَايَٰتِ
ﱾ
ٱللَّهِ
ﱿ
تُنكِرُونَ
ﲀ
٨١
ﲁ
Dios les muestra Sus milagros [que prueban Su unicidad]. ¿Cuál de los milagros de Dios negarán?
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Tafsir Fathul Majid
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