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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Gáfir Ayah 80
Gáfir
80
40:80
ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ٨٠
وَلَكُمْ فِيهَا مَنَـٰفِعُ وَلِتَبْلُغُوا۟ عَلَيْهَا حَاجَةًۭ فِى صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ٨٠
وَلَكُمۡ
ﱮ
فِيهَا
ﱯ
مَنَٰفِعُ
ﱰ
وَلِتَبۡلُغُواْ
ﱱ
عَلَيۡهَا
ﱲ
حَاجَةٗ
ﱳ
فِي
ﱴ
صُدُورِكُمۡ
ﱵ
وَعَلَيۡهَا
ﱶ
وَعَلَى
ﱷ
ٱلۡفُلۡكِ
ﱸ
تُحۡمَلُونَ
ﱹ
٨٠
ﱺ
Obtienen de ellos otros beneficios, y pueden satisfacer mediante ellos sus necesidades [de viajar a zonas lejanas]. Sobre ellos [en los viajes terrestres] y en los barcos se transportan.
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