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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Gáfir Ayah 78
Gáfir
78
40:78
ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي باية الا باذن الله فاذا جاء امر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون ٧٨
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًۭا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِىَ بِـَٔايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِىَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ٧٨
وَلَقَدۡ
ﱁ
أَرۡسَلۡنَا
ﱂ
رُسُلٗا
ﱃ
مِّن
ﱄ
قَبۡلِكَ
ﱅ
مِنۡهُم
ﱆ
مَّن
ﱇ
قَصَصۡنَا
ﱈ
عَلَيۡكَ
ﱉ
وَمِنۡهُم
ﱊ
مَّن
ﱋ
لَّمۡ
ﱌ
نَقۡصُصۡ
ﱍ
عَلَيۡكَۗ
ﱎﱏ
وَمَا
ﱐ
كَانَ
ﱑ
لِرَسُولٍ
ﱒ
أَن
ﱓ
يَأۡتِيَ
ﱔ
بِـَٔايَةٍ
ﱕ
إِلَّا
ﱖ
بِإِذۡنِ
ﱗ
ٱللَّهِۚ
ﱘﱙ
فَإِذَا
ﱚ
جَآءَ
ﱛ
أَمۡرُ
ﱜ
ٱللَّهِ
ﱝ
قُضِيَ
ﱞ
بِٱلۡحَقِّ
ﱟ
وَخَسِرَ
ﱠ
هُنَالِكَ
ﱡ
ٱلۡمُبۡطِلُونَ
ﱢ
٧٨
ﱣ
Envié otros Mensajeros antes de ti, de algunos de ellos te he relatado su historia, y de otros no te relaté su historia
1
. Todo Mensajero que se presentó con algún milagro fue con la anuencia de Dios. Pero cuando llegue el designio de Dios, estarán perdidos los que atribuían falsedades [a Dios].
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