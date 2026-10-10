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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Gáfir Ayah 76
Gáfir
76
40:76
ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبيس مثوى المتكبرين ٧٦
ٱدْخُلُوٓا۟ أَبْوَٰبَ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ٧٦
ٱدۡخُلُوٓاْ
ﲼ
أَبۡوَٰبَ
ﲽ
جَهَنَّمَ
ﲾ
خَٰلِدِينَ
ﲿ
فِيهَاۖ
ﳀﳁ
فَبِئۡسَ
ﳂ
مَثۡوَى
ﳃ
ٱلۡمُتَكَبِّرِينَ
ﳄ
٧٦
ﳅ
Ingresen [al castigo] por las puertas del Infierno, donde permanecerán por toda la eternidad”. ¡Qué pésima será la morada de los soberbios!
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