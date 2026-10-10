Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Gáfir Ayah 74
Gáfir
74
40:74
من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شييا كذالك يضل الله الكافرين ٧٤
مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالُوا۟ ضَلُّوا۟ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُوا۟ مِن قَبْلُ شَيْـًۭٔا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٧٤
مِن
ﲜ
دُونِ
ﲝ
ٱللَّهِۖ
ﲞﲟ
قَالُواْ
ﲠ
ضَلُّواْ
ﲡ
عَنَّا
ﲢ
بَل
ﲣ
لَّمۡ
ﲤ
نَكُن
ﲥ
نَّدۡعُواْ
ﲦ
مِن
ﲧ
قَبۡلُ
ﲨ
شَيۡـٔٗاۚ
ﲩﲪ
كَذَٰلِكَ
ﲫ
يُضِلُّ
ﲬ
ٱللَّهُ
ﲭ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﲮ
٧٤
ﲯ
junto a Dios?” Responderán: “Se desvanecieron. [Reconocemos que] no invocábamos en realidad a nada [que nos pueda beneficiar hoy]”. Así es como Dios deja que se desvíen los que se niegan a creer.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.