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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Gáfir Ayah 70
Gáfir
70
40:70
الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون ٧٠
ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِٱلْكِتَـٰبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِۦ رُسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٧٠
ٱلَّذِينَ
ﱻ
كَذَّبُواْ
ﱼ
بِٱلۡكِتَٰبِ
ﱽ
وَبِمَآ
ﱾ
أَرۡسَلۡنَا
ﱿ
بِهِۦ
ﲀ
رُسُلَنَاۖ
ﲁﲂ
فَسَوۡفَ
ﲃ
يَعۡلَمُونَ
ﲄ
٧٠
ﲅ
Quienes desmienten el Libro [revelado] y lo que envié junto a Mis Mensajeros
1
ya sabrán [el castigo que les aguarda],
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