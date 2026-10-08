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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Gáfir Ayah 67
Gáfir
67
40:67
هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون ٦٧
هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍۢ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍۢ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍۢ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًۭا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا۟ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا۟ شُيُوخًۭا ۚ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ ۖ وَلِتَبْلُغُوٓا۟ أَجَلًۭا مُّسَمًّۭى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٦٧
هُوَ
ﱁ
ٱلَّذِي
ﱂ
خَلَقَكُم
ﱃ
مِّن
ﱄ
تُرَابٖ
ﱅ
ثُمَّ
ﱆ
مِن
ﱇ
نُّطۡفَةٖ
ﱈ
ثُمَّ
ﱉ
مِنۡ
ﱊ
عَلَقَةٖ
ﱋ
ثُمَّ
ﱌ
يُخۡرِجُكُمۡ
ﱍ
طِفۡلٗا
ﱎ
ثُمَّ
ﱏ
لِتَبۡلُغُوٓاْ
ﱐ
أَشُدَّكُمۡ
ﱑ
ثُمَّ
ﱒ
لِتَكُونُواْ
ﱓ
شُيُوخٗاۚ
ﱔﱕ
وَمِنكُم
ﱖ
مَّن
ﱗ
يُتَوَفَّىٰ
ﱘ
مِن
ﱙ
قَبۡلُۖ
ﱚﱛ
وَلِتَبۡلُغُوٓاْ
ﱜ
أَجَلٗا
ﱝ
مُّسَمّٗى
ﱞ
وَلَعَلَّكُمۡ
ﱟ
تَعۡقِلُونَ
ﱠ
٦٧
ﱡ
Él es Quien los creó del polvo
1
, y después
2
de un óvulo fecundado que se transforma en un embrión, luego los hace surgir [al mundo] como niños para que alcancen la madurez, y luego los hace llegar a ancianos, aunque algunos fallecen antes, y así se cumple el plazo de vida que se les había prefijado para que reflexionen.
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