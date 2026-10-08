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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Gáfir Ayah 66
Gáfir
66
40:66
۞ قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وامرت ان اسلم لرب العالمين ٦٦
۞ قُلْ إِنِّى نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِىَ ٱلْبَيِّنَـٰتُ مِن رَّبِّى وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٦٦
۞ قُلۡ
ﲰ ﲱ
إِنِّي
ﲲ
نُهِيتُ
ﲳ
أَنۡ
ﲴ
أَعۡبُدَ
ﲵ
ٱلَّذِينَ
ﲶ
تَدۡعُونَ
ﲷ
مِن
ﲸ
دُونِ
ﲹ
ٱللَّهِ
ﲺ
لَمَّا
ﲻ
جَآءَنِيَ
ﲼ
ٱلۡبَيِّنَٰتُ
ﲽ
مِن
ﲾ
رَّبِّي
ﲿ
وَأُمِرۡتُ
ﳀ
أَنۡ
ﳁ
أُسۡلِمَ
ﳂ
لِرَبِّ
ﳃ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﳄ
٦٦
ﳅ
Diles [¡Oh, Mujámmad!]: “Me ha sido prohibido adorar a aquellos [ídolos] que invocan en lugar de Dios, me han llegado milagros evidentes de mi Señor y se me ordenó someterme al Señor del universo.
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