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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Gáfir Ayah 63
Gáfir
63
40:63
كذالك يوفك الذين كانوا بايات الله يجحدون ٦٣
كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ٦٣
كَذَٰلِكَ
ﲀ
يُؤۡفَكُ
ﲁ
ٱلَّذِينَ
ﲂ
كَانُواْ
ﲃ
بِـَٔايَٰتِ
ﲄ
ٱللَّهِ
ﲅ
يَجۡحَدُونَ
ﲆ
٦٣
ﲇ
Así también fueron apartados [del camino recto] quienes rechazaron los signos de Dios.
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Tafsir Fathul Majid
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