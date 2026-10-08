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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Gáfir Ayah 62
Gáfir
62
40:62
ذالكم الله ربكم خالق كل شيء لا الاه الا هو فانى توفكون ٦٢
ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَـٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍۢ لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ٦٢
ذَٰلِكُمُ
ﱲ
ٱللَّهُ
ﱳ
رَبُّكُمۡ
ﱴ
خَٰلِقُ
ﱵ
كُلِّ
ﱶ
شَيۡءٖ
ﱷ
لَّآ
ﱸ
إِلَٰهَ
ﱹ
إِلَّا
ﱺ
هُوَۖ
ﱻﱼ
فَأَنَّىٰ
ﱽ
تُؤۡفَكُونَ
ﱾ
٦٢
ﱿ
Aquel [que los agracia] es Dios, su Señor, el Creador de todas las cosas, no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Él, ¿cómo es que rehúsan [adorarlo a Él y adoran falsas divinidades]?
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