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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Gáfir Ayah 60
Gáfir
60
40:60
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ٦٠
وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ٦٠
وَقَالَ
ﱍ
رَبُّكُمُ
ﱎ
ٱدۡعُونِيٓ
ﱏ
أَسۡتَجِبۡ
ﱐ
لَكُمۡۚ
ﱑﱒ
إِنَّ
ﱓ
ٱلَّذِينَ
ﱔ
يَسۡتَكۡبِرُونَ
ﱕ
عَنۡ
ﱖ
عِبَادَتِي
ﱗ
سَيَدۡخُلُونَ
ﱘ
جَهَنَّمَ
ﱙ
دَاخِرِينَ
ﱚ
٦٠
ﱛ
Su Señor dice: “Invóquenme, que responderé [sus súplicas]”. Pero quienes por soberbia se nieguen a adorarme, ingresarán al Infierno humillados.
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