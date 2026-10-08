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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Gáfir Ayah 58
Gáfir
58
40:58
وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون ٥٨
وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَلَا ٱلْمُسِىٓءُ ۚ قَلِيلًۭا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ٥٨
وَمَا
ﲯ
يَسۡتَوِي
ﲰ
ٱلۡأَعۡمَىٰ
ﲱ
وَٱلۡبَصِيرُ
ﲲ
وَٱلَّذِينَ
ﲳ
ءَامَنُواْ
ﲴ
وَعَمِلُواْ
ﲵ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﲶ
وَلَا
ﲷ
ٱلۡمُسِيٓءُۚ
ﲸﲹ
قَلِيلٗا
ﲺ
مَّا
ﲻ
تَتَذَكَّرُونَ
ﲼ
٥٨
ﲽ
No es propio comparar al que puede ver [la verdad] con quien no puede verla, ni comparar al creyente que obra rectamente con el perverso [que obra el mal]. ¡Qué poco reflexionan!
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